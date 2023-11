Vitória bate o Novorizontino e está de volta à Série A do Brasileiro

Na noite deste domingo (12), o Vitória garantiu seu retorno à Série A do Brasileirão ao derrotar o Novorizontino, de virada, por 2 a 1. A partida aconteceu no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista e ficou marcada pela definição dramática e grande comemoração dos rubro-negros. A última participação do clube na Série A nacional foi em 2018.

O Vitória precisava bater o Novorizontino para conseguir o acesso, mas saiu atrás quando Rômulo abriu o placar em favor dos paulistas, aos 20 minutos. Mesmo assim, os rubro-negros não desistiram: foram para cima e conseguiram o empate aos 45 minutos. Léo Gamalho deixou tudo igual e a disputa aberta para a segunda etapa.

Mas o Novorizontino seguiu chutando mais e levando mais perigo. Douglas Baggio chegou a acertar o travessão e o time da casa desperdiçou uma série de oportunidades. Nos minutos finais, o Leão se lançou o ataque e acabou premiado com um pênalti, aos 54 minutos. Welder bateu bem, definindo assim o triunfo e o acesso do Vitória.

Dessa forma, a equipe chegou aos 69 pontos e não corre mais o risco de ser ultrapassada dentro do G4. Aliás, o torcedor rubro-negro ainda poderá comemorar o título antecipado da Série B na terça-feira, caso o Criciúma não vença o ABC.

