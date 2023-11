Mano exalta superação do Corinthians em vitória sobre o Grêmio

A superação do Corinthians em vencer o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, onde passou praticamente toda a partida com um jogador a menos, foi o tema principal da entrevista coletiva de Mano Menezes após o jogo em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Timão teve Bruno Méndez expulso em lance polêmico revisado pelo VAR, aos 10 minutos do primeiro tempo, enquanto Ángel Romero foi o responsável pelo gol da vitória.

“Sem dúvida temos que valorizar muito a vitória, fundamental no momento em que estamos atravessando. São jogos muito duros, temos visto jogos de nossos adversários no campeonato, é um detalhe para cá ou para lá. Tenho que elogiar muito o comportamento, a entrega, não só para construir a vitória com um a menos e também para segurar depois. É importante dizer que iniciamos 11 contra 11 melhor”, explicou o treinador.

No entanto, Mano não deixou de criticar a arbitragem. Apesar de compreender e concordar com a decisão do árbitro após o carrinho desproporcional de Bruno Méndez, o técnico questionou um possível pênalti não marcado para o Corinthians no início do lance.

“Já tinha chegado duas vezes antes do pênalti que não foi marcado. O fato de não ter marcado no campo ocasionou provavelmente o lance da expulsão do Bruno. A entrada foi indiscutível para cartão vermelho, mas se marca o pênalti o lance não existe. E claro que interfere no jogo, tanto que, depois, 10 contra 10, voltamos a criar chance de gols”, disse Mano Menezes.

