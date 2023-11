Ramón Díaz reconhece jogo ruim diante do América-MG

Após a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o América-MG, na noite deste domingo (12), em São Januário, o treinador Ramón Díaz criticou a atuação dos comandados. Ele destacou que o Cruz-Maltino deveria ter jogado melhor, afinal, estava em casa e encarava uma equipe já rebaixada.

“Hoje era um dia muito especial, conversamos a semana toda que seria a partida mais difícil, porque quando se enfrenta um time que não tem compromisso nem responsabilidade de jogar por pontos verdadeiramente é muito difícil. Eles foram superiores em todos os sentidos: tático, de jogo, em dinâmica, em pressão e nos duelos individuais. Foram muito superiores em todos os setores”, falou Ramón Díaz.

Com o resultado, o Vasco está em 15º lugar, com 40 pontos em 33 jogos, uma a partida a menos do que a rodada que se encerrou neste final de semana. O primeiro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 37, mas com 32 jogos. Entre eles, aparece o Bahia, com 38 pontos em 34 jogos.

Historicamente, uma equipe que soma 45 pontos não é rebaixada. Assim, a equipe de Ramón Díaz precisa somar cinco pontos em cinco jogos. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, em Minas, no próximo dia 22. Depois, o Cruz-Maltino recebe Corinthians e Red Bull Bragantino, mas visita Athletico-PR e Grêmio. O comandante promete melhorar o time neste período:

“Estou muito decepcionado com a equipe, pois não é a forma que trabalhamos. Com certeza, todos estão contentes com o resultado, mas no futebol, para salvar um time, é preciso jogar bem, é preciso interpretar de outra maneira, é preciso ter outro ritmo, outra dinâmica e outra pressão. Estamos trabalhando há muito tempo e a equipe falhou, por isso estou bastante preocupado porque, mesmo com a vitória, a luta ainda não terminou. Faltam muitas partidas e certamente vamos corrigir tudo isso”, acrescentou Ramón.

Ainda na entrevista coletiva Ramón Díaz valorizou o francês Payet, que fez o gol da vitória aos 49 do segundo tempo. O Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Vegetti, mas recebeu o empate pouco depois, com Mastriani.

“Eu acho que durante a partida a equipe realmente não teve manejo em situações de tendência de jogo, de mobilidade. É um exercício muito difícil, encontramos uma equipe muito dinâmica e ele não podia jogar dar tanto dele. Estou contente por ele, porque está sendo um reforço enorme, não pensei em colocá-lo antes e na hora que precisamos o coloquei em campo e ele deve estar contente”, concluiu Ramón Díaz.

