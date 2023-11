Payet homenageia Dinamite em golaço de falta pelo Vasco

Autor do gol (aço) da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o América-MG, neste domingo (12), Payet fez uma homenagem a Roberto Dinamite. Assim, foi um carinho de um potencial ídolo do Vasco no maior ídolo do clube, falecido em janeiro deste ano.

No golaço de falta, Payet comemorou apontando para o rosto de Roberto Dinamite estampado no uniforme. Vale lembrar que, na partida deste domingo, houve várias homenagens ao ídolo máximo do Vasco. Em um deles, a torcida promoveu um mosaico 3D com fotos de ídolos vascaínos e/ou ídolos do clube. Além disso, vários balões com seu rosto foram distribuídos na arquibancada de São Januário.

“Gol importante para nossa sequência, para poder sair dessa situação. É muito importante que os torcedores estejam sempre do nosso lado durante o tempo todo, para que eles consigam nos ajudar e fazer o fator casa tão importante como foi hoje”, comentou Payet.

Vale lembrar que o gol de Payet foi marcado aos 49 do segundo tempo. O Vasco abriu o placar ainda no primeiro tempo, com outro estrangeiro, o argentino Vegetti, mas recebeu o empate pouco depois, com Mastriani, que é uruguaio.

Com o resultado, o Vasco de Payet está em 15º lugar, com 40 pontos em 33 jogos, uma a partida a menos do que a rodada que se encerrou neste final de semana. O primeiro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 37, mas com 32 jogos. Entre eles, aparece o Bahia, com 38 pontos em 34 jogos.

Historicamente, uma equipe que soma 45 pontos não é rebaixada. Assim, a equipe de Ramón Díaz precisa somar cinco pontos em cinco jogos. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, em Minas, no próximo dia 22. Depois, o Cruz-Maltino recebe Corinthians e Red Bull Bragantino, mas visita Athletico-PR e Grêmio.

