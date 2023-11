Para Dorival, São Paulo teve mais volume de jogo que o Santos

Depois do empate diante do Santos, neste domingo (12), em 0 a 0, o técnico Dorival Júnior viu o São Paulo com mais volume de jogo que o adversário. De acordo com o treinador, a equipe tricolor mostrou o suficiente para vencer,.mas não concluiu com sucesso para chegar ao triunfo.

Dorival salientou que o São Paulo é o time de segunda melhor campanha no Brasileirão, após sair com o título da Copa do Brasil. Para ele, isto é uma amostra de que o elenco não se acomodou com a conquista e que, portanto, busca manter um nível elevado também dentro da competição. Entretanto, isto não ajudou a equipe a vencer na Vila Belmiro:

“Desde a decisão da Copa do Brasil, o São Paulo é a segunda equipe que mais fez pontos no Brasileiro. Nós criamos as oportunidades de todas as formas, tivemos uma equipe novamente organizada em campo. Envolvemos o adversário, tivemos infiltrações, bolas atravessadas, todos os ingredientes para ter um resultado melhor. Mas, infelizmente, acabou não acontecendo. Acho que o principal é o volume de jogo que temos colocado em todas as partidas. Isso é uma forma aceita pelos jogadores e totalmente estruturada dentro da equipe”.

Já sem chances matemáticas de rebaixamento, o São Paulo só volta a Campo após a data Fifa. O jogo será no próximo dia 22, diante do Fluminense, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.