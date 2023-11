Para Marcelo, desgaste físico prejudicou Santos no clássico

O empate do Santos diante do São Paulo foi um resultado até condizente com a partida deste domingo (12), na Vila Belmiro. Mas para o técnico Marcelo Fernandes, do Peixe, foi o desgaste físico e a sequência de jogos importantes que impediram melhor performance de sua equipe durante o jogo.

Marcelo Fernandes ainda apontou que a maior parte das chances ter sido são-paulina se explica pela desvantagem física santista. A igualdade sem gols no San-São fez o Santos chegar aos 42 pontos. Portanto, ainda sem se livrar matematicamente dos riscos de rebaixamento. Entretanto, Marcelo afirma que sua equipe não faz projeções matemáticas e que o importante é pensar em um jogo de cada vez:

“A gente não trabalha com projeção, é jogo a jogo. Ganhamos um ponto importante, só o Vasco ganhou na rodada, então o ponto foi importante. Acho que nossa equipe sentiu muito a carga física. O São Paulo jogou melhor, precisamos admitir. Nós não encaixamos e, quando conseguimos, voltamos a sofrer na parte física. Estávamos desgastados e isso ajudou o São Paulo. Volto a dizer, um time muito bem treinado. O Santos não faz projeção, não tem número mágico, e hoje ganhamos um ponto importante aqui.

