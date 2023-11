São Paulo descarta férias antecipadas e prevê 2024 com mais pressão

O São Paulo ficou no empate sem gols contra o Santos, neste domingo (12), na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 46 pontos e, praticamente, escapou de um possível rebaixamento. Contudo, o clube descarta dar férias antecipadas aos jogadores.

Afinal, o Tricolor ainda tem mais cinco jogos para disputar, sendo dois contra times que brigam pelo título (Flamengo e Atlético-MG), além de um que luta contra o rebaixamento (Bahia). Por fim, o São Paulo ainda encara Fluminense e Cuiabá na competição. Contudo, para Dorival Júnior, a equipe não vai sair de férias.

“Não pretendo antecipar de maneira nenhuma. Temos um cronograma que já foi para a diretoria. Quem manda em férias é a diretoria, não tem o envolvimento da comissão técnica. Tudo que for determinado vamos cumprir”, disse Dorival.

Além disso, Dorival espera mais pressão na próxima temporada. Afinal, campeão da Copa do Brasil, o São Paulo voltará a disputar a Libertadores. O treinador admitiu que pode perder peças importantes, mas acredita que a equipe também será reforçada.

“A possibilidade de saídas existe, por merecimento, por tudo que os meninos têm feito. Temos que estar preparados para isso. Se quisermos lutar por finais e semifinais, temos que ter um time forte como o São Paulo sempre teve. O próximo passo talvez seja mais importante do que o inicial, o da montagem do grupo. A partir de agora a cobrança será maior”, finalizou o técnico.

Planejamento do São Paulo na reta final do ano

Aliás, o São Paulo joga a última rodada no dia 6 de dezembro. Os atletas devem voltar aos trabalhos no dia 6 ou 7 de janeiro, em preparação para o Paulista.

