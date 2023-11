Em uma arrancada espetacular, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro (com um jogo a mais em relação ao vice). O time de Abel Ferreira conseguiu tirar uma desvantagem que já foi de 14 pontos para o Botafogo e assumiu a primeira posição. O grande momento do Verdão é uma resposta imediata ao baque da eliminação da Libertadores para o Boca Juniors, que mexeu com o elenco. Pelo menos é o que garante o volante Zé Rafael.

“A gente estava precisando dar uma resposta imediata. É um resultado importantíssimo para nos colocar de novo na briga por título”, falou o volante, após a vitória diante do Internacional, por 3 a 0.

O Palmeiras esteve próximo da liderança ainda em setembro, mas sofreu a eliminação na semifinal da Libertadores. Com isso, emendou uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Com o emocional impactado pela queda inesperada na competição internacional, viu o Botafogo abrir 14 pontos de diferença e recuperou tudo isso em seguida com 20 dias.

Zé Rafael destaca força de vontade do elenco do Palmeiras

Para Zé Rafael, o Alviverde sofreu um nocaute. Contudo, a equipe soube se reerguer e destacou a força de vontade do Palmeiras para seguir vivo pelo título.

“Nossa equipe ainda está de pé, está lutando e vai permanecer assim até o final. Tem coisa que não dá pra falar que acontece no vestiário, mas nossa equipe sentiu, a gente não esperava sair. Estávamos confiantes de que poderíamos chegar na final. Aqui em Barueri, contra o Santos, um jogo onde nossa cabeça não estava no lugar, corpo não teve a melhor resposta e acabamos sentindo”, disse Zé Rafael, que prosseguiu.

“Se tivesse sentido menos, teria uma condição melhor hoje, mas bateu a poeira, levantou. Somos uma equipe que não desiste fácil quando a gente vê que tem chance”

