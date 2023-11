Cássio deixa o duelo contra o Grêmio lesionado, mas não preocupa Corinthians

O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (12), na Arena do Grêmio, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Timão viu o ídolo Cássio deixar o gramado ainda no decorrer do jogo, com dores no joelho direto e com uma bolsa de gelo no local. Após a partida, o goleiro disse que seu joelho ficou duro.

“Às vezes, a gente quer dar uma de herói, mas não dá, seria até capaz de atrapalhar. Meu joelho travou, ficou duro, depois vou ver com a doutora e o departamento médico para examinar. Menos pior que temos duas semanas para me recuperar”, disse Cássio, após a partida.

Por outro lado, o médico do clube Bruno Mazziotti fez uma rápida avaliação no vestiário e acredita que lesão do goleiro não tenha sido grave.

“Foi uma dor no joelho, mas uma dor pontual. Em 48 horas a gente avalia melhor. São dois dias de descanso agora, mas estaremos monitorando o atleta. Não acredito que seja algo que preocupe, porque as avaliações feitas no vestiário deram um resultado satisfatório para a gente”, explicou Mazziotti.

O Corinthians agora tem um período de Data-Fifa para recuperar Cássio antes de um jogo direto contra o Bahia, outro envolvido na luta contra o rebaixamento, no dia 25.

Cássio também celebra importante fora de casa

Por fim, o goleiro celebrou muito o triunfo alvinegro na Arena do Grêmio. Cássio teve atuação segura contra o Grêmio, com as duas defesas em duelos com Luis Suárez: um em contra-ataque no final do primeiro tempo, e outro em cobrança de falta no começo do segundo.

“É uma vitória que dá muita confiança. A gente vinha de um empate em casa, muito cobrados, e conseguimos um resultado positivo na casa do Grêmio, que está brigando pelo título. Isso nos dá moral. Espero estar 100% nestas duas semanas para recuperar, e que a gente possa continuar evoluindo”, finalizou o goleiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook