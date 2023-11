Santos comemora descanso após maratona no Brasileiro

O Santos ficou no empate sem gols contra o São Paulo, neste domingo (12), na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o último jogo antes da Data-Fifa, quando a equipe terá 13 dias sem partidas, antes de voltar a se preocupar no torneio de pontos corridos. Algo que é comemorado pela comissão técnica.

O próximo compromisso do Santos no Brasileirão será no dia 26 de novembro, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Até lá, o técnico Marcelo Fernandes terá duas semanas para consertar erros coletivos e melhorar a equipe de olho nos quatro últimos jogos da temporada. Além disso, o Peixe reclamava da quantidade de jogos feitas no último mês.

Ao longo dos últimos 30 dias, o grupo enfrentou 20 dias de treinamento, oito jogos pelo Brasileirão e viagens para Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Com a sequência puxada, o cansaço bateu. No clássico contra o São Paulo, o técnico Marcelo Fernandes admitiu que seus atletas estavam esgotados.

“A equipe sentiu muito a carga física. O São Paulo jogou melhor, precisamos admitir. Não encaixamos, quando conseguimos, voltamos a sofrer na parte física. Estávamos desgastados, e isso ajudou o São Paulo um pouco”, disse Marcelo Fernandes.

O principal objetivo do Santos na Data-Fifa

Assim, o Santos deu folga de três dias para o seu elenco, que se reapresenta apenas no dia 16 de novembro, no CT Rei Pelé. Contudo, durante o período de treinamentos, o principal objetivo do Peixe será recuperar seus jogadores lesionados.

Afinal, o Alvinegro Praiano tem uma lista de nove desfalques e focará, principalmente, na recuperação dos titulares Dodô e João Basso. O lateral-esquerdo trata de um desconforto no joelho esquerdo e deve voltar no próximo compromisso do Peixe. Por outro lado, o zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não entra em campo desde o dia 29 de outubro, no clássico com o Corinthians. Seu retorno ainda é uma incógnita.

