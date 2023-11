São Paulo completa um ano sem vencer fora de casa pelo Brasileiro

O São Paulo completa nesta segunda-feira (13), um ano sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (12), o time de Dorival Júnior ficou no empate sem gols contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 34° rodada do torneio de pontos corridos. Assim, o jejum completou 12 meses de duração.

A última vez que o Tricolor Paulista venceu uma partida fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu no dia 13 de novembro de 2022. Na ocasião, o São Paulo, ainda sob o comando de Rogério Ceni, venceu o Goiás por 4 a 0, no estádio da Serrinha. Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan marcaram os gols.

Depois disso, foram 16 jogos longe de sua torcida, com oito empates e oito derrotas (16.7% de aproveitamento). Apenas o São Paulo e o América-MG ainda não venceram fora de casa nesta edição de Brasileirão.

Caso o Tricolor não vença nenhuma como visitante até o final da competição, será a primeira equipe da história do torneio a não ser rebaixada, mesmo sem uma vitória longe de seus domínios. Muito se passa pela grande campanha no Morumbi. Afinal, o São Paulo é o melhor mandante da competição.

São Paulo tem mais três jogos como visitante

Além do baixo aproveitamento como visitante, o São Paulo também é o time que menos marcou gols fora de casa na competição. Apenas nove, enquanto sofreu 22. Assim, o time de Dorival tem mais três jogos fora de casa neste Campeonato Brasileiro: Fluminense, no Maracanã, Bahia, na Fonte Nova e o Atlético-MG, na Arena MRV.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook