‘O que esperar de Endrick?’

O grande momento de Endrick no Palmeiras e a sua convocação para a Seleção Brasileira foram temas do programa Terrabolistas desta semana, que contou com os convidados Cynthia Martins (do Jornal da Band) e Leandro Zago (técnico que já comandou Atlético-MG e Portuguesa-SP). Além deles, fizeram parte da mesa Aline Küller, Fernanda Arantes, e o âncora Leandro Chaves.

Todos consideraram que Endrick mostrou muito rapidamente o quanto é diferenciado, aumentando o seu patamar no duelo com o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores e confirmando tudo no 4 a 3 sobre o Botafogo. Para Leandro Chaves, o garoto-sensação, sempre foi acima da média. Mas agora está alcançando um patamar elevadíssimo, mesmo com apenas 17 anos, graças ao dedo de Abel Ferreira. Afinal, o treinador mudou a posição do garoto em campo e o sucesso foi imediato.

“Endrick estava jogando muito espetado na área. Mas ele tem explosão e força física para jogar um pouco mais afastado, foi o que Abel Ferreira fez”.

Endrick no Palmeiras

Leandro Zago aproveitou para explicar um pouco mais o novo comportamento de Endrick em campo. E o quanto isso vem sendo importante tanto para o Verdão, que acumula vitórias e alcança a liderança do Brasileirão, quanto para o jogador, que já ganha chance na Seleção de Fernando Diniz.

“Abel ja ensaiava mudança de estrutura há algum tempo. Hoje evoluiu para um esquema 3-4-1-2. Na defesa, uma linha de cinco, com dois volantes. E três na frente para defender o Veiga, centralizado. A grande sacada foi que ele potencializou Endrick, que não é atacante fixo, nem ponta, que ele nunca foi. Mas que ganha espaço para flutar em campo”.

Alune Küller considera que o Palmeiras precisava de um homem-gol, buscava muito esse nome e Endrick virou o cara certo. Além disso, a jornalista do Terra acredita que o garoto está dando tudo neste Brasileiro, pois quer sair do Palmeiras (já que vai para o Real Madrid nos próximos meses) com o titulo de ponta”:

“Endrick deve ter pensado: na Libertadores, perdi a chance. Minha chance agora está no Brasileirão”.

Fernanda Arantes aproveitou o comentário de Aline para lamentar uma situação que o Verdão passará no futuro próximo:

“O Palmeiras procurou tanto um goleador…. Agora, quando achou, vai ter de procurar de novo, por o Endrick já está negociado para o Real Madrid”.

O garoto e a Seleção

Mas Endrick, agora, também é jogador de Seleção Brasileira. Ele se apresentou ao treinador Diniz nesta segunda-feira (13/11) e viverá sua primeira de muitas experiências com a Amarelinha nesta data-Fifa, pelas eliminatórias, contra Colômbia e Argentina.

“Ele vai render muito. Mesmo com 17 anos a expectativa é grande, beira até o que se esperava do Neymar. Mas Endrick mostra isso. No Palmeiras, mesmo tão jovem, fala com a equipe como se fosse um líder”.

