UFMG: Veja as chances de título, Liberta e risco de Z4 após a 34ª rodada

A 34ª do Brasileirão rodada terminou e, com ela, uma novidade: o Palmeiras assumiu a liderança, embora o Botafogo, que perdeu a ponta, ainda tenha um jogo a menos. O Departamento de Matemática da UFMG atualizou os seus números. A UFMG é referência quando o assunto é sobre as possibilidades no futebol. Para a UFMG, o Palmeiras passa a ser o grande favorito, mesmo com um jogo a mais. E vamos lá!

Chances de título UFMG

1º Palmeiras – 62 pontos – 45,4% de chance de título, 99,99% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º Botafogo – 60 pontos – 28% de chance de título, 99,96% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º Grêmio – 59 pontos – 6,4% de chance de título, 99,54% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

4º Bragantino – 59 pontos – 15,9% de chance de título, 99,76% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

5º Atlético-MG – 57 pontos – 0,83%de chance de título, 97,4% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

6º Flamengo – 57 pontos – 3,5% de chance de título, 98,2% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

7º Athletico-PR – 51 pontos – Zero chance de título, 4,7% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

No meio da tabela

8º Fluminense – 47 pontos – Zero chance de título, Já classificado para a Libertadores como campeão da competição continental nesta temporada, zero risco de rebaixamento

9º Cuiabá – 47 pontos – Zero chance de título, 0,25% chance de Libertadores, 0,001% risco de rebaixamento

10º São Paulo – 46 pontos – Zero chance de título, Já classificado para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil, 0,001% risco de rebaixamento

Com risco de rebaixamento

11º Corinthians – 44 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 0,71% risco de rebaixamento

12º Fortaleza – 43 pontos – Zero chance de título, 0,2% chance de Libertadores, 0,34% risco de rebaixamento

13º Internacional – 43 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 2,1% risco de rebaixamento

14º Santos – 42 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 3,3% risco de rebaixamento

15º Vasco – 40 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 10,8% risco de rebaixament0

16º Bahia – 38 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 56,4% risco de rebaixamento

17º Cruzeiro – 37 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 34,2% risco de rebaixamento

18º Goiás – 35 pontos – zero chance de título, zero chance de Libertadores, 92% risco de rebaixamento

19º Coritiba – 29 pontos – zero chance de título, zero chance de Libertadores, 99,97% risco de rebaixamento

20º América- 21 pontos – Já está rebaixado.

