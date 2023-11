Palmeiras supera ‘baque’ de 2023 para ser líder do Brasileirão

A vitória do Palmeiras diante do Internacional por 3 a 0, no sábado (11), na Arena Barueri, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o time de Abel Ferreira na liderança da competição. O Verdão aproveitou os tropeços de Botafogo, RB Bragantino e Grêmio, para se estabelecer na primeira colocação. Mais do que isso, afastar de vez o maior trauma vivido em 2023.

No dia 5 de outubro, o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors, nos pênaltis, e deu adeus ao sonho do tetra na Libertadores. A eliminação causou um grande baque emocional no elenco, já que muitos acreditavam que o Verdão era o favorito para chegar à final do torneio continental.

Durante este meio tempo entre os embates contra o Boca Juniors, o Verdão engatou quatro derrotas seguidas, vendo o Botafogo abrir 14 pontos de diferença na liderança. Assim, o sonho do bicampeonato brasileiro virou apenas uma miragem. O técnico Abel Ferreira admitia que a luta do Palmeiras seria brigar por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

No entanto, tudo mudou. O Alviverde engatou cinco vitórias seguidas, sendo uma delas justamente contra o Botafogo, em uma virada histórica, no Nilton Santos. A diferença foi sendo cortada aos poucos, até este final de semana, quando o Verdão assumiu de vez a liderança do Brasileirão. Mas o que mudou desde a eliminação para o Boca?

Mudanças de Abel surtem efeito

A principal mudança de Abel Ferreira é unânime para todos os palestrinos. Afinal, o time mudou de postura desde que o garoto Endrick se tronou titular do Palmeiras. O jovem de 17 anos já tinha se tornado um diferencial no duelo contra o Boca Juniors, no Allianz Parque e mostrava já suas credenciais para ser titular.

Contra o Botafogo, Endrick marcou dois gols e conduziu o Verdão aos três pontos mais importantes da equipe no Brasileiro até aqui. Contra Athletico Paranaense e Internacional, voltou a balançar as redes. Assim, a reação palestrina claramente passa pelos pés do camisa 9, que mesmo com os dias contados no Verdão, ainda quer dar muita alegria ao torcedor.

Além disso, outra mudança que aparenta ter surtido efeito, foi no sistema defensivo. Afinal, Abel adotou uma formação com três zagueiros, com Luan se juntando a Gómez e Murilo. Assim, Mayke e Piquerez ganharam mais liberdade para atacar.

Por fim, a mudança que ninguém esperava foi a de Breno Lopes. Talismã em 2020, o jogador era uma das últimas opções de Abel nas partidas e até arrumou confusão com a torcida, ao pedir silêncio após marcar um gol no Allianz Parque. Hoje, faz dupla de ataque com Endrick e vem surtindo efeito. Ele marcou duas vezes contra o São Paulo, na goleada de 5 a 0, selando a paz com todos no Alviverde.

Reta final do Palmeiras anima torcedor

Assim, a arrancada do Verdão nesta reta final de Brasileirão vem animando a torcida. O time de Abel Ferreira ainda encara Fortaleza e Cruzeiro, fora de casa, além de duelos contra Fluminense e América-MG, no Allianz Parque. O Palmeiras ainda não depende apenas de si para ficar com o título, mas já começa a se animar.

Afinal, o Verdão superou uma sequência de jogos atuando longe do Allianz Parque, que recebia shows nas últimas partidas da equipe. Contudo, mesmo com a Arena Barueri, o Palmeiras conseguiu demonstrar sua força.

Agora, o Alviverde quer confirmar que superou o grande fantasma de 2023. O Boca Juniors se tornou passado, não assombra mais. O foco é mais um título nacional para conta.

