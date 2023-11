Suárez de volta ao Uruguai, que terá outras figuras do futebol brasileiro

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou, nesta segunda-feira (13), os 24 convocados para os próximos compromissos do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, torneio cujas sedes são Canadá, México e Estados Unidos. Como era esperado pelo público, Suárez, artilheiro do Grêmio em 2023, está na lista do técnico Marcelo Bielsa.

O Pistoleiro, aliás, não aparecia na seleção desde a última Copa do Mundo, no fim de 2022, no Qatar. Na ocasião, os minuanos caíram na fase de grupos.

Além do astro do Grêmio, Bielsa chamou outros nomes conhecidos do torcedor brasileiro, como o goleiro Rochet (Internacional), o lateral-direito Varela (Flamengo), o zagueiro Méndez (Corinthians), o volante Carballo (Grêmio), o meia Arrascaeta (Flamengo) e o meia-atacante Cannobio (Paranaense).

O Uruguai enfrenta, então, a Argentina, nesta quinta-feira (16), na Bombonera, em Buenos Aires. Em seguida cruza de volta o charco do Rio da Prata e recebe a Bolívia, no dia 21, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os charrúas ocupam a segunda colocação da tabela, com sete pontos, cinco atrás dos hermanos, atuais campeões mundiais e única seleção com 100% de aproveitamento nestas Eliminatórias.

Confira, abaixo, quem vai defender o Uruguai:

Goleiros: Rochet, Israel e Mele

Defensores: Araujo, Giménez, Cáceres, Viña, Méndez, Varela e Oliveira

Meio-campistas: Ugarte, Bentancur, Valverde, Carballo, Cannobio, De La Cruz, Arrascaeta, Pellistri, Maxi Araújo e Torres

Atacantes: Oliveras, Darwin, Viñas e Súarez

