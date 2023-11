Ex-mulher de Daniel Alves dá dura entrevista e diz que filha quer mudar de nome

Ex-esposa do lateral Daniel Alves, Dinorah Santana falou da “vergonha” que o atleta tem feito aos familiares. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, ela disse até que a filha do atleta quis mudar de nome.

Inicialmente, Dinorah explicou que não é papel nem dela nem dos filhos ter qualquer julgamento sobre a situação de Daniel.

“É vergonhoso para eles ter um pai assim. Cada dia tenho que dizer para eles que a vida deles segue e que eles não fizeram nada. Se o pai deles fez alguma coisa, não cabe à gente julgar, cabe à Justiça”, salientou.

Dinorah ainda relembrou o áudio que Daniel enviou para a filha no dia do aniversário e contou como ficou a situação. “Foi um caos. Ele vai e coloca [nos stories do Instagram], depois de 10 meses e estando em uma prisão, o @ do Instagram da minha filha. Expondo minha filha, menor de idade, que já está sofrendo com tudo isso, sendo várias mentiras […] Ele disse que o nome da minha filha significa a vida dele. Gente, ele está preso”, observou.

A ex-esposa do jogador ainda contou que a filha quis mudar o nome. “Minha filha olhou para mim e falou: ‘Mãe, quero mudar meu nome’. É dolorido”.

Relembre a situação de Daniel Alves

Afinal, Daniel Alves está preso desde janeiro acusado de estupro. Ele teria violentado uma mulher de 23 anos, em uma boate, na Espanha, na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022.

Alves, aliás, mudou sua versão no caso em várias oportunidades. Por fim, ele disse que teve relações com a mulher que acusa, contudo, foi consentido. Daniel disse que mentiu por medo de perder o casamento.

Aliás, testes de DNA com vestígios colhidos no banheiro comprovaram que a penetração vaginal aconteceu.

