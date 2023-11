Tiquinho será reavaliado no Botafogo após dores no tornozelo esquerdo

Além do fator psicológico e da queda de rendimento na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ter mais um motivo para se preocupar. Afinal, no empate em 2 a 2 com o Bragantino, neste domingo (12), Tiquinho Soares precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo, por conta de dores no tornozelo esquerdo. O atacante, aliás, voltava justamente de suspensão e deu lugar a Diego Costa.

Agora, o camisa 9 será reavaliado no Espaço Lonier e, portanto, fará exames de olho em diagnosticar a gravidade do problema. Mas o Alvinegro tem a seu favor algo que quase não conseguiu nas últimas semanas: tempo. Isso porque o calendário nacional pausará por dez dias em função da Data-Fifa de novembro. Assim, a tendência é de que o artilheiro da equipe consiga se recuperar a tempo para ficar à disposição na próxima rodada da Série A.

Na volta do intervalo, no Nabi Abi Chedid, Tiquinho parou para conversar com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileiro. Ele fez questão de tranquilizar os torcedores do Botafogo e afirmou que o lance não passou de uma torção leve, sem maiores preocupações. No entanto, a expectativa é de que o centroavante seja poupado de atividades no gramado até que saiam os resultados dos exames.

Botafogo agradece Data-Fifa

Com a disputa cada vez mais acirrada pelo título, a paralisação do campeonato caiu como uma luva ao Botafogo. Isso porque a diretoria não manterá Lucio Flavio no comando do time e tem acerto com Tiago Nunes, ex-Athletico-PR, Grêmio e Corinthians. O treinador se desligou oficialmente do Sporting Cristal, do Peru, e apesar de ainda não ter sido anunciado, vai dirigir o Glorioso na reta final do ano.

Por questões burocráticas e de mudança, a previsão é de que Tiago desembarque no Brasil apenas nesta terça-feira (14). Depois, se apresentará ao clube e aos jogadores, quando, enfim, deve ocorrer a oficialização do acordo. Ainda restam cinco partidas para o Alvinegro fazer na temporada e seguir sonhando com o Brasileiro. Mas os cariocas viram o Palmeiras tomar a liderança, que não mudava de mãos desde a terceira rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.