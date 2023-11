Corinthians deve R$19 milhões por conta de contratação de Romero

Ángel Romero vem tentando se consolidar cada vez mais em sua segunda passagem no Corinthians. Mas a sua chegada, em 2014, ainda vem dando o que falar. Isso porque o clube está sendo cobrado na Justiça por uma dívida relacionada ao negócio, que pode acabar custando mais de R$ 19 milhões.

A dívida em questão é com o empresário Beto Rappa, que emprestou dinheiro ao Timão, em junho de 2014, para o clube contratar o paraguaio. Inicialmente, quando a contratação de Romero foi fechada, o Corinthians tinha obrigação de pagar apenas R$ 6,6 milhões ao agente. Contudo, o valor disparou junto com a cotação do dólar, que foi de R$ 2,2 na época para R$ 4,9 atualmente. Isso sem contar correções monetárias por conta dos atrasos.

O primeiro prazo para quitação era agosto de 2017, mas acabou estendido duas vezes. O Corinthians seguiu sem pagar e, em 2019, firmou novo acordo. Neste momento, a dívida já era de R$ 11,2 milhões. O clube novamente não cumpriu com a obrigação e, em 2021, fez nova renegociação, desta vez de R$ 13,4 milhões.

Em julho de 2021, o Corinthians começou a pagar as pretensões, mas em março deste ano os pagamentos foram interrompidos novamente. Assim, o empresário voltou a entrar na Justiça contra o Alvinegro. O clube não comenta sobre processos judiciais e desta forma, não se manifestou.

Romero decisivo no Corinthians

O atacante paraguaio voltou ao Timão no fim de 2022, após fim de contrato com o Cruz Azul, do México. Ele marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Grêmio, neste domingo (13), pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.