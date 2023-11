Assalto à casa de ex de Neymar foi planejado por WhatsApp: ‘Estamos ricos’

O assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi, ex-noiva de Neymar, começou no WhatsApp. A revelação foi feita pelo programa 'Fantástico', da Rede Globo, deste domingo (12).

Inicialmente, Eduardo Vasconcelos, de 19 anos, e Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, de 18, planejaram o assalto, no condomínio em Cotia, em São Paulo, na última terça-feira (7). No momento do crime, nem Bruna Biancardi nem Mavie, ex-noiva e filha do jogador, estavam na residência.

Os assaltantes, aliás, discutiram pelas redes sociais o passo a passo do plano. Eles destacaram, inclusive, a oportunidade de conseguirem dinheiro na casa. O crime ainda tem um terceiro suspeito conhecido como “Europa”, que ainda não foi identificado. Eles citaram ainda que tinham que “aproveitar” a ausência de câmeras de segurança.

Ainda nas mensagens, Eduardo respondeu a Pedro que “agora tinha liberação” para entrar no condomínio. Isso indica que ele estava mencionando a mudança para o local. No fim das mensagens, Pedro diss

e “Eu e você só, vou levar o 38”.

E Eduardo respondeu:

“Já era, ‘tamo’ rico”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.