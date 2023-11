Marcos Leonardo vai desfalcar Santos nos treinos durante Data-Fifa

Após empatar sem gols contra o São Paulo, neste domingo (12), na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Brasileirão, o Santos terá 13 dias livres para treinar. Por conta da Data-Fifa, o Peixe só volta a campo no dia 26 de novembro, para encarar o Botafogo, no Nilton Santos. Contudo, neste período para atividades e correções, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Marcos Leonardo.

O atacante foi convocado para a Seleção olímpica, que ficará apenas treinando no CT Joaquim Grava, do Corinthians, de 13 a 21 de novembro. Apesar de ser apenas sessões de treinamento com o Brasil, Marcelo Fernandes disse que não vai privar o camisa 9 de viver essa experiência.

“O Marcos Leonardo estava com expectativa de ir para a Seleção principal. Ele está mostrando o seu valor aqui e em todas as seleções que passou. Ele ficou com muita ansiedade em cima disso. Não quero privar ele da seleção olímpica. Sabemos como é o pessoal lá no Rio de Janeiro. Acho que ele tem que ir, sim. A Seleção tem profissionais da mais alta qualidade. É importante ele ir. Ele deveria ser chamado para a outra, mas vai ser ainda, tenho certeza”.

Marcos Leonardo tem temporada de destaque

Aliás, o centroavante é um dos grandes destaques do Santos na temporada. Ele é o artilheiro do time no ano, com 21 gols em 45 jogos. Ele vivia a expectativa de ser estar na lista de Fernando Diniz para a Seleção principal, mas acabou sendo chamado por Ramon Menezes, para a Seleção olímpica.

