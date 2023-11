Com Tite, Flamengo mostra dificuldade em conciliar os dois tempos

O Flamengo começou com muito volume de jogo no último sábado (11) e abriu o placar após uma bela jogada de Arrascaeta. No entanto, os jogadores rubro-negros caíram de rendimento no segundo tempo e acabaram sofrendo um gol do Fluminense

Assim, os times empataram no Maracanã: 1 a 1. O Flamengo vinha de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e precisava vencer no clássico para encostar nas primeiras colocações. No entanto, os jogadores rubro-negros novamente caíram de produção no segundo tempo e deixaram de somar pontos importantes no campeonato.

Oscilações do Flamengo

O Flamengo vem apresentando boas atuações nos começos do jogos. Afinal, os jogadores rubro-negros ficaram apenas uma partida sem marcar pelo menos um gol no primeiro tempo. No entanto, as desatenções na segunda etapa têm se tornado cada vez mais comuns nas últimas rodadas do Brasileirão.

O time vem tendo dificuldades nos 45 minutos finais de jogo. Dos cinco gols sofridos sob comando de Tite, quatro foram no segundo tempo. O técnico chegou ao clube no começo de outubro e vem tentando lidar com as oscilações nesta reta final de temporada.

LEIA MAIS: Flamengo: árbitro explica expulsão de Gabigol em súmula

A equipe rubro-negra está na sexta colocação e ainda tem chances reais de título. No entanto, haverá uma pausa no futebol brasileiro por conta da Data Fifa. Assim, Tite terá dez dias de trabalhos pela frente para tentar corrigir os principais erros do time.

O Flamengo entra em campo só na quinta-feira (23), diante do Bragantino, às 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão. Os dois times brigam pelo título do campeonato. Portanto, uma vitória será importante para as pretensões de ambos os lados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.