Moreno chega ao Brasil para assinar com o Palmeiras

O volante Moreno chegou ao Brasil nesta segunda-feira (13). Ele passará por exames médicos e assinar com o Palmeiras. A permanência em solo brasileiro será de cerca de dois ou três dias. Assim que estiver com tudo em ordem, o atleta assinará seu pré-contrato com o Verdão, passando a defender o time paulista a partir do ano que vem.

O Palmeiras deve desembolsar R$ 35 milhões para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Alviverde deve pagar mais R$5 milhões ao Racing, caso o volante atinja algumas metas com a camisa do Verdão em 2024.

Na atua temporada, Moreno participou de 33 jogos pelo Racing, marcando três gols e distribuindo quatro assistências. Aliás, esta não é a primeira vez que o Palmeiras tenta contratar o atleta. Atrás de um volante desde a saída de Danilo, para o Nottingham Forest, o Verdão tentou acertar a chegada do argentino até o último dia da janela de transferência do meio do ano.

A diretoria do Racing almejava receber 10 milhões de dólares (R$ 47,3 milhões), com nove milhões de dólares (R$ 42,5 milhões) fixos, e bônus de 1 milhão de dólares (R$ 4,7 milhões). O Verdão, porém, não aceitou pagar esta quantia e preferiu desistir da negociação naquele momento.

Contudo, o jogador pressionou o Racing nos últimos meses, querendo deixar o clube para defender o Palmeiras. Neste meio tempo, ele acertou as bases contratuais com o Alviverde, que tentava um acordo com os hermanos. Ele será o primeiro reforço do clube em 2024.

