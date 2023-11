Trio da Seleção Brasileira chega de helicóptero à Granja Comary

Os jogadores da Seleção Brasileira se apresentam, nesta segunda-feira (13), na Granja Comary, para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, cujas sedes são Estados Unidos México e Canadá. Os primeiros a chegar foram Vini Jr, Rodrygo e Bruno Guimarães. Os atacantes do Real Madrid e o volante do Newcastle aliás, desembarcaram no centro de treinamento de Teresópolis (RJ) de helicóptero.

A programação da comissão técnica de Fernando Diniz previa, também, as chegadas de Endrick e Raphael Veiga, do Palmeiras, André e Nino, do Fluminense, nesta manhã.

No começo desta segunda, um voo fretado saiu da Inglaterra com Gabriel Martinelli, João Pedro, Joelinton, Ederson e outros convocados que atuam na Europa.

Ainda neste segunda, os jogadores devem fazer um trabalho regenerativo. Atividades com bola só a partir desta terça-feira (14). Na quarta (15), pela manhã, novo treino e, enfim, a coletiva do técnico Fernando Diniz. Em seguida, a delegação embarca, em voo fretado, para Barranquilla, onde enfrenta a Colômbia na quinta-feira (16).

Depois do confronto contra os cafeteiros, a Seleção volta ao Brasil, onde enfrenta, no dia 21, a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Brasil, com sete pontos, ocupa a terceira colocação nesta edição das Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial. Assim, está atrás da líder Argentina (12) e do Uruguai (sete). Os minuanos, no entanto, levam a melhor no número de gols.

