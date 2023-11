Enner Valencia, por lesão muscular, é desconvocado no Equador

Uma notícia ruim para a seleção do Equador e para o Internacional foi confirmada nesta segunda-feira (13). Por lesão, o atacante Enner Valencia está fora da lista de convocados para os dois próximos jogos da Tri pelas Eliminatórias.

“Depois da avaliação e exames médicos realizados pelo seu clube no jogador Enner Valencia, se decidiu por cortá-lo da convocatória para a rodada dupla na Data Fifa de novembro. Desejamos ao nosso capitão uma pronta recuperação”, veiculou o selecionado equatoriano em seu perfil nas redes sociais.

No último sábado (11), Enner esteve em campo na derrota do Internacional frente ao Palmeiras, por 3 a 0, na Arena Barueri. Ele deixou o campo aos 21 minutos do segundo tempo, reclamando de dores na coxa direita, para a entrada de Luiz Adriano.

Por parte do Inter, o clube gaúcho preferiu não dar maiores detalhes sobre qual seria a extensão do problema muscular que acomete o atleta de 34 anos de idade. Sendo assim, o Colorado limitou-se a dizer que se tratava de um “desgaste e desconforto na coxa direita”.

Além da reconhecida importância na seleção do Equador, Enner Valencia demonstrou rapida adaptação ao futebol brasileiro. Dessa forma, tornou-se peça importante no estilo de jogo implementado por Eduardo Coudet. Em números, ele fez 24 partidas com dez gols e duas assistências.

Todavia, a passagem pelo Internacional, até aqui, não são apenas flores. Isso porque, em meio a eliminação da equipe na semifinal da Libertadores, para o Fluminense, os dois gols perdidos quando o placar era favorável a representação de Porto Alegre geraram fortes críticas ao poder de decisão do equatoriano.

