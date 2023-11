Após pedido de Felipe Melo, Fluminense ganha folga longa na Data-Fifa

O elenco do Fluminense ganhou um período de descanso após os jogos desgastantes da temporada. Depois da celebração do título da Libertadores no centro da cidade, os jogadores tricolores terão cinco dias seguidos de folga nesta semana. A informação é do “ge”.

Descansa, Fluminense!

O período de folga foi um pedido de Felipe Melo. O elenco queria descansar e ficar com os familiares. A solicitação acabou sendo atendida pela comissão técnica. Assim, os jogadores tricolores agora só retornam aos trabalhos no próximo sábado (18).

O período longo de descanso não vai interferir tecnicamente nos próximos compromissos da temporada. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estão paralisados por conta da Data-Fifa. O Fluminense terá dez dias sem partidas e usará parte do tempo para recalibrar as energias.

A folga não se estende para Fernando Diniz, Nino e André. Afinal, os profissionais vão defender as cores da Seleção Brasileira na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. John Arias, que atua pela Colômbia, também não participa do período de descanso.

O Fluminense não tem grandes pretensões no Brasileirão. Afinal, os jogadores tricolores acabaram de ser campeões da Libertadores e já estão classificados para próxima edição da competição. Assim, Fernando Diniz agora concentra seus esforços na disputa do Mundial, que acontece em dezembro.

O Fluminense entra em campo no dia 22 de novembro, diante do São Paulo, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Mundial de Clubes começa no dia 18 de dezembro. A competição, por sinal, será disputada na Arábia Saudita.

