Bruno Guimarães vê vitória do Vasco e se impressiona com torcida

Convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães aproveitou a sua vinda ao Brasil e foi assistir a uma partida do Vasco, seu time do coração. Em São Januário, o jogador do Newcastle viu Payet, em um lindo gol de falta, garantir a vitória cruz-maltina contra o América-MG por 2 a 1. Mas, além do gol do francês, o que também impressionou Bruno foi a torcida.

Em sua conta no Instagram, ele postou um vídeo da torcida do Vasco cantando, com a legenda: “Absurdo”.

Convocação para jogar no Vasco?

Como um bom anfitrião, o Vasco recebeu bem o jogador. Aliás, ao entregar uma camisa do time com o número 39, que Bruno Guimarães utiliza desde o início de sua carreira, o marketing do clube concedeu uma carta do presidente Jorge Salgado. Nesta, aliás, o mandatário faz uma “convocação” para o meia jogar em São Januário.

“Esperamos que em breve, quem sabe, você esteja em uma outra posição em São Januário, vestindo a Cruz de Malta dentro de campo. Os sonhos do Vasco são grandes, você está neles”, disse o jogador ao ler o texto.

Assim, após a leitura, Bruno Guimarães respondeu: “Pode contar comigo, hein. Que sonho”.

Bruno se encontra com outro grande vascaíno

O jogador, aliás, encontrou com um famoso vascaíno que marca presença em todos os jogos do Vasco na Colina História. Trata-se do streaming Casimiro. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube registrou o encontro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.