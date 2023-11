Bento é convocado para a Seleção Brasileira na vaga de Ederson

O goleiro Bento, do Athletico-PR foi convocado para a Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A CBF informou, nesta segunda-feira (13), que Ederson foi cortado e não estará à disposição do técnico Fernando Diniz nesta Data Fifa de novembro.

Ederson sofreu um trauma no pé esquerdo durante o empate entre Manchester City e Chelsea no último domingo (12) e acabou cortado da lista da Seleção.

Bento esteve na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado devido a problemas físicos. Assim, Lucas Perri ganhou uma oportunidade. Além disso, tanto o goleiro do Botafogo quanto o Alisson, do Liverpool, estão na lista para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Na próxima quinta-feira (16), às 19h, o Brasil enfrenta a Colômbia no estádio Metropolitano, pela quinta rodada das Eliminatórias. Na terça-feira, dia 21, o jogo é contra a Argentina, às 21h30, no Maracanã. A

Seleção Brasileira está em terceiro lugar, com sete pontos, atrás da líder Argentina, com nove, e Uruguai, que também tem sete pontos, mas com um gol a mais (8 a 7).

A América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Além disso, o sétimo colocado vai para a repescagem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.