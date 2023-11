Flamengo monta estratégica para ter Pulgar e Arrascaeta

Flamengo e Bragantino disputam as primeiras colocações do Brasileirão e vão medir forças nesta reta final de temporada. Afinal, os times se enfrentam no dia 23 de novembro, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do campeonato.

O Flamengo pode contar com dois desfalques de peso no Maracanã. Afinal, Pulgar e Arrascaeta vão disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo por Chile e Uruguai, respectivamente. No entanto, os dirigentes rubro-negros estão montando uma operação para tê-los em campo. A informação é do “ge”.

Operação do Flamengo

No dia 21 de novembro, Chile e Uruguai jogam pela sexta rodada das Eliminatórias. Assim, os dirigentes rubro-negros estão preparando um esquema para os gringos retornarem ao Rio de Janeiro logo depois dos confrontos. Afinal, Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã apenas dois dias depois.

Pulgar vem sendo utilizado como titular absoluto do Chile nas Eliminatórias. Arrascaeta, por outro lado, tem ficado como opção no banco de reservas. A expectativa é que ambos fiquem recuperados antes da próxima rodada do Brasileirão. Afinal, os gringos vêm sendo muito importantes para equipe rubro-negra.

Apesar da expectativa em contar com os gringos, Tite também vem trabalhando com outras possibilidades. Afinal, existem chances de desgastes e lesões na operação. O técnico tem dez dias de trabalhos pela frente e deve testar diferentes escalações nos próximos treinos.

LEIA MAIS: Com Tite, Flamengo mostra dificuldade em conciliar os dois tempos

Momentos de Pulgar e Arrascaeta

Pulgar deu assistência nos últimos dois jogos do Brasileirão. Arrascaeta, por outro lado, balançou as redes nestas mesmas partidas. A dupla, por sinal, protagonizou uma linda jogada no gol do Flamengo em cima do Fluminense no fim de semana. O chileno encontrou um belo passe para o uruguaio, que deixou Nino no chão e chutou forte no canto esquerdo, sem chances para Fábio.

O Flamengo está na sexta colocação do Brasileirão, com cinco pontos de diferença em relação ao Palmeiras, líder do campeonato. Apesar da distância, ainda existem chances matemáticas de título. Afinal, ainda faltam cinco rodadas para serem disputadas na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.