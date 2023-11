Fluminense anuncia a saída do técnico Ricardo Resende, do Sub-20

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira (13), a saída de Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20. De acordo com a nota publicada pelo clube carioca, o profissional recebeu uma nova proposta de trabalho e, em comum acordo, optou por deixar o Tricolor. Nesse sentido, a direção procura um novo comandante para assumir a categoria.

“O Fluminense Football Club anuncia a saída do técnico Ricardo Resende do comando do Sub-20 tricolor. O treinador recebeu uma nova proposta de trabalho e, em comum acordo com o Flu, acertou nesta segunda-feira (13/11) o desligamento do cargo. O clube agradece ao profissional os serviços prestados à frente dos Moleques de Xerém e deseja sucesso na sequência de sua carreira. O novo comandante da categoria será anunciado em breve”, publicou o clube.

Na atual temporada, Ricardo Resende esteve à beira do campo no título da Copa Rio Sub-20. Dessa forma, a decisão diante do Botafogo ficou marcada na carreira de um jogador da equipe profissional. Trata-se do zagueiro Felipe Melo, que viu seu filho, Davi Melo, marcar o gol do título.

Além disso, Ricardo também comandou o Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao longo da carreira, já teve passagens por Botafogo e Cruzeiro e conquistou a Copa do Brasil sub-17 e sub-20.

O Fluminense anuncia a saída do técnico Ricardo Resende do comando do Sub-20 Tricolor. O treinador recebeu uma nova proposta de trabalho e, em comum acordo com o Flu, acertou seu desligamento do cargo. Agradecemos ao Ricardo pelo trabalho junto aos #MlksDeXerém e desejamos sorte… pic.twitter.com/t6u8MGGTn3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 13, 2023

