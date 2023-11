Lesão de Lucas Silva confirmda; ele não tem previsão de volta

Uma péssima notícia para os torcedores do Cruzeiro: a direção do celeste confirmou nesta segunda-feira (13) que Lucas Silva teve uma lesão no joelho esquerdo. Os médicos do clube informaram que o tratamento, porém, será conservador e sem previsão de retorno aos gramados.

O volante deixou a partida de sábado, na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, de maca e com muita dor. Lucas Silva se machucou ainda no primeiro tempo na Vila Capanema. Numa dividida com Andrey, o cruzeirense levou a pior. Caído no gramado com dor no joelho esquerdo, foi substituído por Filipe Machado.

O jogador recebeu atendimento em campo, mas não teve condições de seguir em campo.

O volante, revelado na base do Cruzeiro, retornou à Raposa em julho deste ano para a sua terceira passagem no clube. Ele firmou contrato até o fim do ano que vem. Antes de voltar, porém, Lucas Silva estava no Grêmio.

No volta ao Cruzeiro, o volante ganhou a posição de titular e se consolidou como peça-chave no time. O Cruzeiro, entretanto, luta contra o rebaixamento nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O volante vinha de uma sequência de 16 jogos, contando o duelo com o Coritiba, todos como titular.

Na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro está em 17º lugar na tabela, com 37 pontos, um a menos do que o Bahia, primeiro fora da zona da degola. O time celeste ainda terá pela frente ainda duelos diretos contra Fortaleza (fora), Vasco (casa), Goiás (fora), Athletico (casa), Botafogo (fora) e Palmeiras (casa).

