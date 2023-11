Fifa impõe restrições, e Fluminense terá mudanças no uniforme para o Mundial

Com o título inédito da Libertadores, o Fluminense convive com a expectativa de disputar o Mundial de Clubes em dezembro, na Arábia Saudita. Quando o Tricolor entrar em campo pela competição, o torcedor poderá observar algumas mudanças no uniforme. Nesse sentido, a Fifa impõe algumas restrições para o uso das camisas oficiais. A entidade só permite que o patrocinador máster e o fornecedor de material esportivo sejam expostos nas camisas dos clubes que participam do torneio.

Dessa forma, apenas a Betano e a Umbro seguirão no uniforme tricolor em solo árabe. Por outro lado, ambas as marcas passarão por reduções de tamanho para se adequarem às regras regulamentares da entidade. A informação foi divulgada pelo portal “ge”.

Além disso, serão acrescentados dois patches da Fifa na região dos ombros do uniforme. Na parte traseira, inclusive, o nome dos jogadores terá que aparecer de forma obrigatória acima dos números, ambos com uma readequação em relação ao tamanho.

No dia 18, o Tricolor poderá enfrentar os donos da casa Al-Ittihad, de Benzema, ou outras duas equipes: Auckland City, da Nova Zelândia ou Al-Ahly, do Egito. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão. Assim, com o título da Libertadores, a equipe carioca também garantiu vaga no Mundial de 2025.

Por fim, a decisão do Mundial de Clube está marcada para o dia 22 de dezembro, às 15h (de Brasília) e poderá promover o encontro entre Fluminense, de Fernando Diniz, e Manchester City, de Pep Guardiola,

Veja os participantes do Mundial de Clubes de 2023

Urawa Red Diamonds (JAP): Liga dos Campeões da Ásia 2022

Al Ahly (EGI): Liga dos Campeões da África 2022/23

León (MEX): Concacaf Champions League 2022/23

Auckland City (NZL): OFC Champions League 2023

Manchester City (ING): UEFA Champions League 2022/23

Al Ittihad (SAU): campeão da Saudi Pro League 2022/23

Fluminense: campeão da Copa Libertadores 2023

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1 – 15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

León x Urawa Reds – 15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Semifinais

Fluminense x vencedor do jogo 2 – 18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC – 19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Disputa pelo 3º lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

