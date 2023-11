Médico da Seleção explica convocação de Gabriel Jesus, lesionado

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, comentou sobre a convocação de Gabriel Jesus, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa na parte posterior da coxa direita. Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (13), o doutor explicou que o atacante ainda será avaliado e disse que a presença dele na lista trata-se de “uma filosofia do Diniz”.

“Estamos acompanhando a situação do jogador desde que se lesionou. Temos mantido contato com o departamento médico do clube e com o atleta. Está se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Está em adaptação no campo e o fato de trazermos o jogador é uma filosofia do Diniz para tê-lo perto, acompanhar o dia a dia. Assim que ele chegar, passará por todas as avaliações. Não estamos falando quando ele jogará, convocamos um jogador a mais nesta lista, mas é um jogador que se colocou à disposição desde o início para se apresentar à Seleção”, explicou Rodrigo Lasmar.

No entanto, existe a possibilidade de Gabriel Jesus seguir na Granja Comary para manter um tratamento intensivo para estar à disposição no jogo contra a Argentina. Dessa maneira, o atacante não deve fazer parte da delegação que viaja para Barranquilla.

Gabriel Jesus é esperado ainda nesta segunda-feira (13) na Granja Comary, em Teresópolis, e embarcou em voo fretado com outros jogadores que atuam na Europa.

O atacante sentiu o problema muscular na vitória do Arsenal sobre o Sevilla, fora de casa, no dia 24 de outubro, pela fase de grupos da Champions. Desde então, Jesus desfalcou os Gunners nos últimos cinco jogos.

Dessa maneira, o técnico Mikel Arteta falou sobre a situação após a vitória diante do Burnley, no último fim de semana.

“Não sei (como está a situação), vou falar com os médicos e com ele (Gabriel Jesus), porque não fez nenhum treinamento com a gente. Está longe de trabalhar com a equipe, mas é uma comunicação interna entre clube e seleção. A primeira intenção é sempre buscar o melhor para o jogador”, disse o treinador do Arsenal.

