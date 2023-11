Atual diretoria, membros da SAF e Pedrinho iniciam processo de transição

Membros da atual diretoria do Vasco, representantes da SAF e Pedrinho, que será presidente do clube nos próximos três anos, se reuniram nesta segunda-feira (13). O encontro, que ocorreu em um hotel na Zona Sul do Rio, segundo o “ge”, é considerado o pontapé do processo de transição. A posse do ex-jogador será no dia 15 de janeiro de 2023.

O presidente Jorge Salgado e os vice-presidentes Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada foram os representantes da atual diretoria. Enquanto isso, a 777 Partners contou com Don Dransfield, CEO do 777 Football Group. O diretor esportivo Johannes Spors, o chefe de operações Nicolas Maya e o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, também estiveram presentes. Paulo Salomão e Renato Brito, vice-presidentes da nova diretoria, acompanharam o Pedrinho.

A reunião, aliás, foi no dia seguinte do primeiro encontro entre os envolvidos. Afinal, antes de a bola rolar para Vasco e América-MG, o presidente Jorge Salgado recebeu, em sua sala, Pedrinho e outros dirigentes do clube. Nicolas Maya, que ficará no Rio nos próximos dias para observar o cotidiano da equipe, foi um dos participantes.

Temas abordados no encontro

Ficou definido que membros das duas diretorias (a atual e a do ano que vem), além de nomes da SAF, formarão grupos para o compartilhamento de informações. A ideia é que esses grupos comecem a se comunicar na próxima segunda-feira.

Dentre as turmas que tratarão deste processo de transição, uma ficará responsável apenas por abordar a reforma de São Januário, aliás, assunto que entrou em pauta no encontro entre os vascaínos.

