Bandeirão, vibração e vitória: o dia seguinte da eleição de Pedrinho no Vasco

O último final de semana ficará marcado na vida de Pedrinho. No sábado (11), o ex-jogador foi eleito o presidente do Vasco para os próximos três anos. Já no dia seguinte, esteve em São Januário para acompanhar a partida contra o América-MG, mas em um cenário inédito.

Desde a sua saída da TV Globo para iniciar a caminhada para a eleição presidencial, Pedrinho esteve presente em praticamente todos os jogos do Vasco na Colina Histórica. Assim, devido a sua idolatria no clube, o ex-jogador é muito tietado pelos torcedores. No clássico com o Botafogo, no último jogo antes do resultado da corrida eleitoral, o cenário se repetiu. Aliás, Pedrinho quase não conseguia caminhar pela área do setor social, já que eram diversos pedidos de fotos.

Homenagem na arquibancada

Como se já não bastasse toda a euforia e emoção no sábado, Pedrinho ainda presenciou uma grande homenagem no domingo. Um bandeirão de uma das torcidas organizadas do clube com o rosto do ex-jogador subiu na arquibancada. Mas, agora, homenageando não só o ídolo em campo, mas também o próximo presidente.

Pedrinho durante a vitória contra o América-MG

Nas redes sociais, diversos vídeos de Pedrinho durante a partida circulam entre os torcedores. A maioria deles citam a identificação do vascaíno com o clube.

Esse é o novo presidente do Vasco! Finalmente alguém que sabe o valor que o Vasco tem para gente. Alguém com paixão e credibilidade. Alguém que vibra com a torcida. Nada apático. Alguém vivo e disposto. Que o Pedrinho tenha muito sucesso nessa nova etapa! ❤️ pic.twitter.com/XDcQazmu4g — Bruna do Vasco (@itsbrunat) November 13, 2023

Resultado da eleição

Pedrinho, da “Sempre Vasco”, venceu a eleição contra Leven Siano, da chapa “Somamos”, por 3.372 votos a 1.844. Presidente do Vasco entre 2024 e 2026, o ex-jogador terá 120 cadeiras no Conselho Deliberativo, já seu concorrente terá direito a 30. Essa foi a primeira vez que Pedrinho disputou eleição presidencial do Cruz-Maltino.

