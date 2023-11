América-MG x Flamengo: começa a venda de ingressos para jogo em Uberlândia

Em meio à pausa para a Data-Fifa, os ingressos para a partida entre América-MG e Flamengo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (13). O confronto está marcado para o dia 26, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Assim, os valores dos bilhetes giram em torno de R$ 90,85 a R$ 572,70 (com taxas).

Além disso, as vendas em pontos físicos de Uberlândia terão início nesta terça-feira (14), enquanto a comercialização segue no site Bilheteria Digital. Nesse sentido, os torcedores da cidade poderão adquirir as entradas na Silva Sports (Terminal Central) e Atacadão Suplementos (Center Shopping).

O Coelho decidiu vender o mando de campo dos confrontos com Atlético-MG (1 x 1) e Flamengo, que serão disputados na cidade do Triângulo Mineiro. Com o empate com o Galo, a equipe confirmou matematicamente seu rebaixamento e perdeu mais um jogo no Brasileirão. Desta vez, diante do Vasco por 2 a 1, em São Januário, com gol de falta do francês Dimitri Payet, no fim da partida.

A expectativa, porém, é que o Parque do Sabiá receba um bom público no duelo com o Rubro-Negro, assim como aconteceu em junho contra o Cruzeiro, quando 34.344 espectadores acompanharam o clássico.

O Flamengo, por sua vez, soma 57 pontos, porém tem um jogo menos e segue na luta por vaga na Copa Libertadores. Na disputa do título, a diferença para o líder Palmeiras é de apenas cinco pontos, porém como ainda tem o jogo contra o Bragantino, os comandados de Tite podem diminuir para 2.

