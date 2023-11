Marcelo Moreno anuncia aposentadoria da seleção da Bolívia

Um dos maiores nomes do futebol da Bolívia, Marcelo Moreno anunciou nesta segunda-feira (13), durante entrevista coletiva, que as partidas contra Peru e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, serão suas últimas apresentações na equipe principal do país. Aos 36 anos, o atacante que já teve passagens por Cruzeiro, Flamengo e Grêmio, é o maior artilheiro da seleção boliviana com 31 gols em 108 jogos.

“É um momento difícil, pessoalmente, conversando com a minha família e amigos tomei a decisão de que os próximos dois jogos serão os últimos com a seleção nacional. Acho que poderia ser uma boa despedida, apoiem a seleção”, anunciou o atacante que atualmente defende o Independiente del Valle, do Equador.

Na atual edição das Eliminatórias, o atacante ainda não balançou a rede, mas destacou a importância de apoiar a renovação da seleção boliviana.

Além disso, Marcelo Moreno é o terceiro maior artilheiro da história das Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante que marcou 22 gols na competição está atrás apenas de Messi (31) e Suárez (29).

Por fim, a Bolívia é a atual lanterna da atual edição das Eliminatórias e atravessa um momento de renovação. Na próxima quinta-feira (16), o técnico brasileiro Antônio Carlos Zaga fará sua estreia no comando da seleção na partida contra o Peru, em La Paz. Já no segundo compromisso desta Data Fifa de novembro, a Bolívia visita o Uruguai, na terça-feira, dia 21, em Montevidéu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.