Brasil x Nova Caledônia: onde assistir, escalações, arbitragem

A Seleção Sub-17 do Brasil busca, na manhã desta terça-feira (13/11), a recuperação no Mundial da categoria, que se realiza na Indonésia. Às 6h (de Brasília), enfrentará a Nova Caledônia, pela segunda rodada do Grupo C. Tenta, com uma vitória convincente, apagar a impressão ruim da estreia, quando perdeu para o Irã por 3 a 2, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Nada indica que o Brasil terá dificuldade, pois o rival é o mais fraco desta Copa do Mundo e na estreia levou de 10 a 0 da Inglaterra.

No outro jogo do grupo, também nesta terça-feira, às 9h (de Brasília, a Inglaterra enfrentará o Irã. Quem vencer será o líder isolado do grupo.

Veja a tabela de classificação do Mundial

Uma goleada brasileira praticamente classifica a Seleção para as oitavas. Afinal, pelo regulamento da competição, os dois melhores de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros colocados avançam de fase. Assim, tudo leva a crer que uma seleção com três pontos e saldo positivo fique, na pior das hipóteses, como uma das terceiras mais bem colocadas.

Onde assistir

Os canais SporTV (aberto), CazéTV (youtube) e Fifa+ (streaming) transmitem a partir das 6h da manhã desta terça-feira.

Como chega o Brasil

Mesmo sem confirmar se fará alterações no time que começou a partida contra o Irã, o treinador Phelipe Leal deve colocar um time muito ofensivo. Assim, a dúvida maior é se o palmeirense Luighi, que foi reserva na estreia, começa como titular ou não. Dessa forma, Kauã Elias ou Lorran podem ir para o banco. O treinador disse que o grupo está muito focado para encarar cada jogo como uma final e acredita em excelente resultado.

“Entendo que na Copa do Mundo cada jogo é uma decisão. Assim nós entraremos no jogo contra a Nova Caledônia, concentrados para fazer um jogo consistente ao longo dos 90 minutos. Afinal, precisamos construir uma vitória sólida, baseada na qualidade apresentada no primeiro tempo do jogo contra o Irã e colocar a equipe em condições de brigar pela classificação na última rodada”.

Os convocados da Seleção Sub17

Goleiros

Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco)

Laterais

Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense) e Souza (Santos)

Zagueiros

Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo), Vitor Reis (Palmeiras) e Sidney (Bahia)

Meias

Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Matheus Ferreira (Vasco) e Guilherme Batista (São Paulo)

Atacantes

Estevão (Palmeiras), Lorran (Flamengo), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras)

Como está a Nova Caledônia

O treinador francês Leonardo López fez, nos últimos dias, um trabalho bem mais psicológico no grupo. Afinal, não é fácil levar de 10 a 0, mesmo que que seja da poderosa Inglaterra, na estreia. Ciente da fragilidade do time, ele deverá montar um time ainda mais fechado contra o Brasil. Se contra os ingleses montou uma linha de cinco defensores e dois volantes, desta vez o técnico deve aproveitar a ausência de seu melhor jogador, Alebate, expulso contra os ingleses, para reforçar a defesa com mais um zagueiro, Raban-Grangier. Assim, deixa ainda mais isolado o único atacante, Angexe. Embora não tenha confirmado, López deverá fazer pelo menos três alterações na defesa.

BRASIL X NOVA CALEDÔNIA

Mundial Sub-17 – Grupo C – 2ª rodada

Data e local: 13/11/2023, às 6h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional Gelora, Jacarta (IND)

BRASIL: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata e Souza (Esquerdinha); Sidney, Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias (Luighi). Técnico: Phelipe Leal

NOVA CALEDÔNIA: Kutran; Nganyane (Huna), Diko, Hanye, Qaeze (Gohoupe) e Upa; Raban-Grangier, Hnaissoi, Lexy e Saiko (Waiko ou Ue); Angexe. Técnico: Leonardo López

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (GAB)

Auxiliares: Boris Marlaise Ditsoga (GAB) e Carine Fomo (CAM)

