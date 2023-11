André admite sonho de jogar na Europa, mas reitera foco no Mundial de Clubes

Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, André tem chamado a atenção de diversos clubes da Europa. Nesse sentido, o jogador admitiu que tem o sonho de atuar no Velho Continente, porém ressaltou que o Tricolor ainda tem jogos pela frente e a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita.

“Eu acho que é muito normal estar rolando essas sondagens. Está acontecendo com Nino, com Arias. Ainda mais com nosso time sendo campeão da Libertadores. Chegaram algumas propostas no meio da temporada e, provavelmente, chegará no final. Mas isso está nas mãos dos meus empresários. As propostas vão chegar para eles. Depois eles vão me passar. Por enquanto não há nada e é continuar trabalhando e focado no resto do Brasileirão para chegar em forma no Mundial”, disse.

Sonho na carreira

Recentemente, o presidente Mário Bittencourt ressaltou que tanto o camisa sete, quanto Nino, devem deixar o Tricolor depois do Mundial de Clubes. André, por sinal, já teve propostas no meio do ano, mas optou por permanecer na equipe carioca e foi coroado com o título inédito da Copa Libertadores, em pleno Maracanã.

+ Leia mais: Fluminense terá mudanças no uniforme no Mundial de Clubes

“É muito difícil falar em despedida agora, porque eu tenho contrato com o Fluminense e também temos jogos importantes, mas fico muito feliz e grato por esse título e pelo apoio da torcida até aqui. No final da temporada, vamos ver o que vai acontecer. Todo jogador jovem almeja jogar na Europa um dia. Esse não é só meu sonho, mas da grande maioria. Tenho contrato com o Fluminense, devem chegar propostas e depois é conversar com o clube e decidir o melhor para todo mundo”, explicou.

Sondagem do Manchester United

Ao ser perguntado sobre o interesse do Manchester United, André destacou que não ficou sabendo e não chegou nada concreto. Além disso, fez questão de elogiar Casemiro, que tem dado conselhos durante sua presença na Seleção Brasileira. Durante a Data-Fifa, o jogador representará o Brasil nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias para a Copa de 2026.

Não fiquei sabendo (da sondagem do Manchester United). E também acho que não chegou nada. Estamos em novembro, tem a reta final do Brasileiro, tem o Mundial, mas fico muito feliz. Casemiro é um cara que tem uma carreira gigante, tento conversar muito com ele quando estou na Seleção. É uma pessoa que me dá bastante conselho, é um grande líder e o que me resta é continuar jogando bem e fico feliz por todas essas sondagens e comentários”, concluiu.

