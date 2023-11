CBF alerta para site falso de venda de ingressos para Brasil e Argentina

A CBF emitiu uma nota, na tarde desta segunda-feira (13), alertando sobre um site falso que estaria vendendo ingressos para Brasil e Argentina. A entidade garantiu que a área jurídica irá acionar a Justiça para impedir a fraude contra o torcedor.

“Um site falso está divulgando as vendas de forma indevida, afirma a entidade, que irá tomar as providências cabíveis e acionar a área jurídica para conter a fraude contra o torcedor. A CBF alerta que os interessados na compra de ingressos devem aguardar a divulgação das vendas do último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 deste ano pelos canais oficiais da entidade”, diz trecho da nota.

O clássico será no dia 21 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30.

Data-FIFA

Aliás, antes da partida contra os argentinos, o Brasil visita a Colômbia no dia 16 de novembro, quinta-feira, às 21h (de Brasília). Na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira é a terceira colocado sete pontos. Por outro lado, a Argentina lidera, com 12 pontos.

