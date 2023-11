Endrick se apresenta à Seleção e vibra: ‘Vou desfrutar bastante’

Em grande fase no Palmeiras, o atacante Endrick se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira. Atrás apenas de Pelé e Edu como mais jovem a ser chamado a vestir a Amarelinha na história, ele celebrou o momento na chegada à Granja Comary.

“Fazia tempo que eu não voltava aqui (na Granja Comary). Isso aqui vai ser muito especial para mim. Espero ajudar a Seleção. Agradeço a todos os envolvidos que estiveram comigo ao longo da carreira, agradeço a Deus e vou desfrutar bastante com meus companheiros, tirar proveito dessa Seleção”, disse Endrick à “CBF TV”.

Com 12 gols marcados no ano, Endrick tem chance de ser titular diante da Colômbia, na próxima quinta-feira. O principal concorrente dele por uma vaga é João Pedro, do Brighton, já que Gabriel Jesus não deverá ter condições de jogo.

“Não vão faltar entrega, alegria e felicidade. Espero poder trazer felicidade para vocês. Que a gente consiga a vitória nos dois confrontos para ajudar a Seleção a estar na próxima Copa do Mundo”, afirmou o atacante.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiro: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Lucas Perri (Botafogo);

Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Renan Lodi (Olympique de Marseille);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Rodrygo (Real Madrid), Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vini Jr (Real Madrid).

