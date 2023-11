Médico da Seleção diz que Neymar se recupera bem de cirurgia

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, foi o responsável pela cirurgia no joelho esquerdo de Neymar. Nesta segunda-feira (13) ele comentou o procedimento pelo qual o atacante passou no início deste mês. Rodrigo Lasmar, assim, concedeu entrevista na Granja Comary e fez elogios ao processo de recuperação do jogador.

“Neymar está se recuperando bem. Domingo (12) estive com ele e fiz uma nova avaliação pós-operatória. Ele está se recuperando muito bem, mas ainda está na fase inicial. É uma lesão complexa, rompeu ligamento, e tem de ficar um período sem pisar. Pelas lesões associadas, vai passar por um processo de reabilitação demorado, está ciente disso. Mas vem respondendo muito bem, estamos satisfeitos”, afirmou Rodrigo Lasmar.

Apesar do otimismo, Rodrigo Lasmar, no entanto, não estipulou prazo para retorno. O médico comentou a relação com o atacante, que se lesionou na partida da Seleção contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, dia 17 de outubro.

“A relação entre médico e paciente é baseada na confiança, amizade e respeito. Isso é parte de um resultado positivo. É importante que se entenda a lesão grave que teve. Neymar já passou por outras situações, e essa foi a terceira cirurgia. Participei das outras duas, foram períodos mais curtos. Essa lesão mais grave, mas ele seguindo o que a gente combinou”, disse o médico.

A Seleção Brasileira, sob o comando de Fernando Diniz, enfrentará Colômbia e Argentina, sem Neymar, nesta última Data-Fifa do ano. O primeiro compromisso, afinal, será contra os colombianos fora de casa, em Barranquilla, na quinta-feira. Na terça, Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.