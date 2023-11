Cebolinha cita desgaste, mas diz que Flamengo está em evolução: ‘Objetivo bem claro’

Em dois tempos distintos, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, no último sábado (11), no Maracanã. No primeiro tempo, o Rubro-Negro teve mais intensidade e volume de jogo e abriu o placar com Arrascaeta, mas sentiu o desgaste físico e caiu de rendimento na etapa final. Depois de cederem o empate ao rival, os comandados de Tite perderam a chance de voltar ao G4. Everton Cebolinha, por sua vez, enxerga que o cansaço prejudicou a equipe no Fla-Flu.

“Acho que pesou um pouco, até falando por mim mesmo. A gente baixou um pouco a intensidade muito pelo cansaço. Foram dois jogos bem intensos, contra o Fortaleza também, uma viagem muito longa que você acaba não descansando da maneira necessária de um jogo para o outro. Contra o Palmeiras a nossa intensidade foi muito alta”, disse Cebolinha.

“Se no primeiro tempo a gente tivesse construído uma vantagem melhor, poderia ter sido mais fácil, digamos assim, na segunda parte. A gente acabou recuando um pouco, o Fluminense acabou ocupando o nosso campo, e isso é perigoso porque é uma equipe que trabalha muito bem a bola no campo adversário”, completou.

Evolução na reta final

Apesar do resultado, Cebolinha acredita que o Flamengo esteja em franca evolução com a chegada de Tite. Além disso, o atacante ressaltou que espera que o time consiga manter a intensidade nas próximas partidas para garantir o objetivo: a vaga na Copa Libertadores.

“Não tem muito o que lamentar agora, é descansar nesses dias que temos, procurar concentrar e trabalhar mais ainda. A gente está num momento de evolução gigantesca e espera que para os próximos jogos possa conseguir manter a intensidade o tempo todo”, ressaltou.

“Nosso objetivo é bem claro: conquistar a vaga direta na Libertadores, o que nos dá uma tranquilidade. Óbvio que não era nosso objetivo inicial, mas vamos torcer para que os resultados possam nos ajudar”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.