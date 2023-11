Corinthians terá três dias de folga durante período da data Fifa

O elenco do Corinthians vai ganhar três dias de descanso durante a data Fifa. A equipe não treinou nesta segunda-feira (13) e só retomará as atividades na tarde de quarta-feira. Ademais, haverá uma folga no próximo sábado. Durante esta semana, a equipe não entra em campo para jogos, uma vez que o Brasileirão é paralisado devido aos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira sua programação de treinos. Nela, ficou definido que a segunda e a terça-feira serão de folga. Além disso, os treinos durante a semana, marcados para quarta, quinta e sexta, serão em apenas um período. No sábado, novamente, haverá um descanso para os jogadores.

O descanso vem bem a calhar para os jogadores do Timão. A equipe derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste domingo, em Porto Alegre. Assim, os jogadores só voltam a atuar no próximo dia 25, quando recebem o Bahia, na Neo Química Arena. O time está na 11ª posição do Brasileirão, com 44 pontos.

