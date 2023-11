Seleção Brasileira faz treino regenerativo em primeiro dia na Granja Comary

No primeiro dia de Data Fifa, a Seleção Brasileira fez um treino regenerativo na Granja Comary. Nesta segunda-feira, ainda com grupo incompleto, o técnico Fernando Diniz só teve nove atletas à disposição. A tendência é que o Brasil tenha todos os convocados nesta terça-feira.

Lucas Perri, Pepê, Endrick, Raphael Veiga, Nino, André, Vini Jr, Rodrygo e Bruno Guimarães foram os jogadores na primeira atividade. O goleiro do Botafogo é o único que foi a campo para uma atividade leve, enquanto os demais fizeram trabalho na academia do CT da Seleção Brasileira.

O Brasil enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (16), em Barranquilla, e depois faz clássico com a Argentina, na terça-feira (21), no Maracanã. Estes serão os últimos dois jogos da Seleção Brasileira em 2023. Depois, já em 2024, a Canarinho tem compromisso com Inglaterra e Espanha, ambos em amistosos, no mês de março. Os jogos contra os europeus serão os últimos de Diniz à frente da pentacampeã mundial.

Com sete pontos conquistados, o Brasil está em terceiro nas Eliminatórias, empatado com o Uruguai, vice-líder. A Venezuela, também com sete, está em quarto. A Argentina, com 12 pontos em 12 disputados, lidera o torneio.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Goleiro: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Lucas Perri (Botafogo);

Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Renan Lodi (Olympique de Marseille);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Rodrygo (Real Madrid), Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vini Jr (Real Madrid).

