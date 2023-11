SAF do Atlético muda bastidores e demite diretor de negócios

Com a confirmação que o Atlético-MG virou Sociedade Anônima do Futebol (SAF), os primeiros efeitos começam a acontecer. Entre eles estão alterações nos bastidores. Nesta segunda-feira (13), aliás, o clube comunicou a saída de um importante profissional.

O diretor de negócios, Leandro Figueiredo, deixou o Atlético após acordo amigável entre profissional e clube.

“O Galo informa que o diretor de negócios, Leandro Figueiredo está deixando o clube para cuidar de novos projetos profissionais”, informou o Atlético-MG em suas redes sociais.

Leandro chegou ao Galo em 2020 e foi responsável por diversas ações. Ele gerenciou com bons números o programa de sócio-torcedor, gestão de produtos licenciados e parcerias com fornecedoras de materiais esportivos. Foi ele, aliás, o responsável por buscar Lecoq e Adidas.

Clube comunica mudança na área de Negócios O Galo informa que o diretor de Negócios Leandro Figueiredo está deixando o Clube para cuidar de novos projetos profissionais. Leandro Figueiredo chegou ao Galo em agosto de 2020 para reestruturar o departamento comercial e alavancar… — Atlético (@Atletico) November 13, 2023

Em suas redes sociais, Leandro se despediu dos colegas e apresentou números com a sua saída do clube alvinegro.

“É com muita gratidão que encerro a minha jornada como Diretor de Negócios e Marketing do Atlético, com um coração grato e uma bagagem cheia de entregas. Os resultados falam por si: durante meu período aqui, geramos mais de 343 milhões de reais em novos negócios, representando um crescimento incrível de 233% em comparação com 2019. Para o futuro, deixo mais de 240 milhões de reais em novos contratos e renovações”, escreveu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.