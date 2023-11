STJD denuncia Vegetti, do Vasco, que será julgado por expulsão contra o Goiás

O Vasco pode sofrer um desfalque de peso nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou, nesta segunda-feira (13), o atacante Pablo Vegetti, expulso no empate em 1 a 1 diante do Goiás, no fim de outubro.

Ele passará por julgamento na terça-feira da semana que vem, véspera da partida frente ao Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Vegetti foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Trata sobre agressão ou equivalente durante a partida, mencionando socos, cotoveladas, cabeçadas ou gestos similares. Desse modo, ele pode pegar suspensão que varia de quatro a 12 jogos. O centroavante argentino cumpriu suspensão automática diante do Cuiabá, fora de casa, e retornou ao time no clássico contra o Botafogo, em São Januário. Autor do primeiro gol do Cruz-Maltino na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG no último domingo, na Colina Histórica, Vegetti recebeu o segundo cartão amarelo já na reta final, quando acertou Bruno Melo com o braço em disputa pelo alto.

