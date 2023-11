O Santos tem no meia-atacante Weslley Patati uma de suas maiores promessas dos últimos anos. O jogador de 20 anos de idade já atuou nove vezes entre os profissionais, após ser uma sensação nas categorias de base. Entretanto, não vem ganhando muitas oportunidades nos últimos jogos. Mas isto não é por acaso: de acordo com a comissão técnica do Peixe, a ideia é não correr o risco de ‘queimar’ o jogador, ainda apontado com um grande potencial de evolução para o futuro.

Patati vem ficando no banco nas partidas do Santos no Brasileirão, mas não entra em campo há sete partidas. A última oportunidade foi na derrota em casa para o Bragantino, quando jogou apenas alguns minutos. O técnico Marcelo Fernandes explica que é preciso ter cautela com o processo evolutivo do jovem mas que vê nele um grande talento:

“Fico muito tranquilo em falar sobre o Patati pois quem colocou ele para jogar pela primeira vez fui eu. Ele é um menino que está treinando muito, se esforçando muito, assim como Jair e Kevyson. Mas vem sendo trabalhado para não ser colocado em situações ruins. Tem que ter cuidado. O Patati é uma grande opção, mas os jogos são duros, pesados e, por característica, ele gosta de jogar do lado direito. É muito bom jogador, mas se joga aberto tem mais funções a cumprir. Quando entendermos que ele tem que entrar, vamos colocá-lo”.

Invicto há seis jogos no Brasileirão, o Santos volta a campo apenas no próximo dia 26, quando enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

