Allan segue cronograma especial e mira retorno ao Flamengo contra Bragantino

Sem atuar desde 13 de setembro, Allan passou por uma cirurgia no início de outubro e segue um cronograma especial no Flamengo. Recuperado, o volante iniciou a transição no campo e está mais próximo de retornar aos gramados. Nesse sentido, existe a expectativa de que Tite possa contar com o jogador diante do Bragantino, no dia 23, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Diante disso, o atleta esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, mesmo com a folga do restante do elenco, e seguiu a programação que o Departamento Médico estipulou. Nesse ínterim, Allan passou a ir a campo com o fisioterapeuta e focou na recuperação para voltar a trabalhar com o grupo, algo que deve acontecer nesta terça-feira, segundo informações do portal ‘ge’.

Sendo assim, a atividade desta terça será a primeira de Allan sob o comando de Tite, visto que quando o treinador chegou, o volante já estava lesionado. Ao longo do treinamento, o jogador será acompanhado individualmente para ver se tem condições de avançar e, quem sabe, ser relacionado novamente.

O jogador procura aproveitar a pausa da Data-Fifa para recuperar o ritmo de jogo e compreender as orientações de Tite. O treinador, por sua vez, não poderá contar com Erick Pulgar durante esse período, já que o chileno estará com sua seleção nas Eliminatórias. O Flamengo prepara uma logística especial para contar com o atleta diante do Massa Bruta.

Recuperação da cirurgia

Em 13 de setembro, Allan teve uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo e, logo, iniciou um tratamento conservador. No entanto, pouco menos de um mês depois, o clube carioca informou que o atleta passaria por uma intervenção cirúrgica, que ocorreu dia 5 de outubro.

Vale destacar que o volante tinha uma lesão crônica no local e a intervenção cirúrgica estava programada para o fim da temporada. Por outro lado, o Departamento Médico rubro-negro preferiu antecipar a cirurgia.

“O Allan teve uma lesão no dia 13 de setembro, fez uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Como a gente notificou, era prazo de oito a 12 semanas. Dentro desse tempo, e na verdade nem completaram as oito semanas iniciais, ele tinha uma lesão crônica no tornozelo direito. A gente tinha programado de fazer intervenção cirúrgica no fim do ano. Uma vez que ele teve essa lesão, optamos por antecipar esse procedimento no tornozelo direito para ganhar tempo porque ele já estaria parado pela lesão da fáscia plantar. Precisamos de um tempo mínimo para poder apoiar”, explicou Tannure, médico do Flamengo.

