Al-Ittihad se aproxima de acerto com Marcelo Gallardo como novo técnico

O Al-Ittihad está perto de anunciar seu novo treinador. De acordo com informações do jornal “As”, o clube saudita será comandado pelo argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate. Ele chegaria para substituir o português Nuno Espírito Santo, demitido na semana passada.

Segundo o portal espanhol, o “Muñeco”, como Gallardo é conhecido, se tornará em um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Ele deixou os Millonarios no fim de 2022. A expectativa do clube da Arábia Saudita é anunciá-lo já nesta terça-feira.

Nuno Espírito Santo conquistou o campeonato nacional com o Al-Ittihad na temporada passada, mas o começo de 2023/24 não foi dos melhores. O lusitano teve problemas com o astro Karim Benzema, principal contratação da equipe na última janela de transferências.

Gallardo recusou propostas de alguns clubes europeus nos últimos meses. Clubes como Lyon, Olympique de Marseille, Monaco e Sevilla chegaram a procurar o argentino. Ele, porém, decidiu permanecer sem assumir nenhum compromisso.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Ittihad volta a campo no dia 24, para enfrentar o Al-Ettifaq, partida que marcará a estreia de Marcelo Gallardo, desde que confirmada a negociação. Em dezembro, o clube tem o Mundial de Clubes pela frente. Caso chegue à semifinal, o adversário dos aurinegros será o Fluminense.

