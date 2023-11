Tiago Nunes chega ao Rio para assumir o Botafogo: ‘Confio no título’

Perto de ser anunciado como novo técnico do Botafogo, Tiago Nunes chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O profissional de 43 anos desembarcou no Aeroporto Santos Dumont por volta das 20h (de Brasília) e afirmou estar empolgado com o desafio.

“Duas razões básicas (para aceitar o convite). A primeira é que eu acredito muito nesse projeto. O clube tem pessoas sérias envolvidas e um projeto de gestão que me identifico. Segundo, que a equipe é muito boa, capaz. Eu tenho certeza que podemos buscar os resultados que todos aí almejam, que é ser campeão brasileiro”, disse o treinador.

Questionado sobre acreditar no título brasileiro, Tiago Nunes não pensou duas vezes.

“Totalmente, senão não estaria aqui”, concluiu.

O técnico chega para substituir Lucio Flavio, bancado pelo elenco alvinegro após a demissão de Bruno Lage. A sequência de maus resultados, contudo, fez o Botafogo mudar a rota. Além de assumir já na reta final do Brasileirão 2023, Tiago Nunes será o comandante na temporada 2024.

A expectativa é que o anúncio do novo treinador aconteça já nesta terça-feira. O primeiro treino dele será na quarta-feira, quando o grupo volta de folga. Sua estreia será diante do Fortaleza, na próxima semana, fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.